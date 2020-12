15 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 16 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Qui di seguito ecco le previsioni delle stelle per la giornata per questi tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Non reagite subito male ad ogni critica. Chi vi corregge non è necessariamente un detrattore, ma lo fa spesso per permettervi di migliorare.

SCORPIONE

Ultimamente ci sono problemi di ascolto con il partner. Ognuno porta avanti le proprie idee, ma senza tenere conto dell’opinione altrui.

PESCI

Non vi state impegnando troppo in quello che fate e i risultati si vedono. Cercate di cambiare atteggia- mento ed essere più propositivi.

