Oroscopo del Corriere di mercoledì 16 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'aria. Le previsioni per questa giornata secondo gli astri.

GEMELLI

Se non siete propria- mente in forma in questa giornata, cercate l’appoggio di chi vi sta vicino e mettetevi a riposo forzato.

BILANCIA

Se vi approccerete con positività, anche quando ci saranno delle difficoltà oggettive da superare, avrete più possibilità di farcela.

ACQUARIO

Qualcuno vi spronerà a essere decisamente più empatici con gli altri. Cogliete l’occasione per fare una giusta riflessione su voi stessi.

