Stasera in tv 15 dicembre, su Rai Premium in seconda serata il film Passeggeri Notturni. La trama

Stasera in tv, 15 dicembre, dalle ore 23 su Rai Premium, in seconda serata, è in programma il film dal titolo Passeggeri Notturni. Drammatico, realizzato nel 2019, produzione italiana. Alla regia Riccardo Grandi. Importante il cast: Claudio Gioè, Nicole Grimaudo, Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Giampiero Judica, Paolo De Vita, Alessio Vassallo, Caterina Shulha, Ivana Lotito, Giorgio Musumeci, Francesca Figus, Alessandro Tiberi, Paolo Sassanelli. La trama. Enrico è uno speaker di RadioFuturo e intrattiene il pubblico con una trasmissione di grande successo. Con voce avvolgente e carisma notevole, raccoglie le storie di chi chiama in diretta e le trasforma in racconti emozionanti. La telefonata di Sabrina e il suo dolore profondo, finiscono per sconvolgere il programma.

