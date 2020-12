4 Ristoranti 2020, Alessandro Borghese in moto in Ciociaria nella puntata di stasera martedì 15 dicembre: "Gas a manetta!"

15 dicembre 2020 a

Torna "4 Ristoranti" stasera martedì 15 dicembre 2020 con chef Alessandro Borghese su Sky e Now Tv con un nuovo episodio, il secondo, in cui lo chef asseconda la sua grandissima passione per la motocicletta e sale in sella alla ricerca del miglior ristorante per bikers della Ciociaria.

"Gas a manetta! Per la prima volta in moto alla scoperta della Ciociaria, tra pieghe e rettilinei, guidati dal profumo di brace!", posta Alessandro Borghese su Instagram a poche ore dall'inizio del programma.

A contendersi il titolo ci sono: Francesca con Biker Bistrot, Valerio con Il Locandiere de Core e de Panza, Pierantonio con La Taverna del Castello e, infine, Marco con l’Osteria Volsci. In palio per il vincitore, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata la categoria special, ossia il piatto su cui tutti gli sfidanti sono chiamati a confrontarsi, è l’abbacchio, un simbolo della cucina ciociara e molto richiesto dai motociclisti.

