MasterChef Italia 10, riparte il 17 dicembre su Sky: le anticipazioni sulla nuova edizione

Riparte Masterchef Italia, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che spalanca le porte delle sue cucine dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now TV. A cercare il migliore chef amatoriale d’Italia sarà il super collaudato trio di chef-star ormai noto: insieme a Locatelli, ci sarà il pioniere del programma Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ventuno aspiranti chef di tante nazionalità diverse, un melting pot che va dalla Cina all’Albania, dall’America al Marocco solo per dirne alcuni. Una delle novità del programma, dovuta anche all’emergenza covid, è che i concorrenti non porteranno più gli ingredienti da casa ma avranno a disposizione un’enorme cucina dove potranno trovare tutto ciò che serve loro.

Le selezioni sono state durissime: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking.

Con la vera sfida, dopo le selezioni, tornano le amate Mystery Box, l’adrenalinico Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Viene confermato anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una sorta di ’esame a sorpresa': una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità.

