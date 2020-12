Stasera in tv 15 dicembre, su Rai Premium il film Sognando Manhattan. La trama

15 dicembre 2020 a

Sognando Manhattan è il film in programma stasera in tv, 15 dicembre, su Rai Premium, inizio alle ore 21.20. E' una commedia girata nel 2016, produzione americana. La regia è a cura di Vic Sarin, mentre gli interpreti principali sono Julianna Guill, Marc Bendavid, Vivica A. Fox. Il film racconta la storia di una giovane manager di una catena di negozi di abbigliamento. Viene promossa dalla società per andare a dirigere un punto vendita molto più grande, ma si deve trasferire a Manhattan. Riuscirà a vincere la sfida professionale? Sì, a giudicare dalle sue capacità, ma forse incontrerà anche tanti nuovi amici e una persona speciale.

