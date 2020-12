Stasera in tv 15 dicembre, su Rai Movie in seconda serata il film Scialla, stai sereno. La trama

15 dicembre 2020 a

Scialla, stai sereno è il titolo del film in programma stasera in tv, 15 dicembre, in seconda serata su Rai Movie, inizio alle ore 22.45. Si tratta di una commedia realizzata nel 2011, produzione italiana. Alla regia Francesco Bruni, mentre nel cast Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni, Giuseppe Guarino, Prince Manujibeya, Arianna Scommegna. Bruno ha lasciato l'insegnamento per inseguire il sogno di diventare scrittore, ma dà lezione anche ai ragazzi svogliati, tra cui Luca, un quindicenne di Roma, cresciuto dalla madre senza aver conosciuto il padre. Il professore si addentra nella sua vita per capire come diventare la giuda di un adolescente insofferente alle regole. Anche perché improvvisamente fa una scoperta che cambierà le loro vite.

