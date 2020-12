Stasera in tv 15 dicembre, su Rai Movie il film Il professor Cenerentolo con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. La trama

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, su Rai Movie dalle ore 21.10, il film Il professor Cenerentolo. Commedia del 2015, produzione italiana, vede alla regia Leonardo Pieraccioni. Tra gli interpreti principali, oltre allo stesso Pieraccioni, ci sono Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini, Nicola Acunzo, Flavio Insinna. Umberto è finito in carcere a causa di una rapina tentata per evitare il fallimento della sua azienda. Sfruttando la semilibertà, lavora nella biblioteca del paese e durante un dibattito conosce Morgana. Inizia a frequentarla, ma lui come Cenerentola tutte le sere entro la mezzanotte deve rientrare nella struttura carceraria per evitare che gli venga ritirato il permesso. Lei, ovviamente, non sa nulla.

