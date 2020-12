Stasera in tv 15 dicembre, su Italia 1 tornano Le Iene con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le anticipazioni

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, su Italia 1 una puntata de Le Iene che si annuncia particolarmente ricca di servizi interessanti e storie molto particolari. Inizio alle ore 21.15 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Novità sull'inchiesta di Ismaele La Verdera sul caso di Filippo Raciti. Antonio Speziale, l'ultras del Catania che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha scontato la sua pena. E' uscito dal carcere ma la ricostruzione della notte che costò la vita all'ispettore di polizia continua a non convincere su più aspetti. Nel corso della puntata spazio anche ai neo laureati rimasti lontani dal mondo del lavoro, ne parla Giulia, una ragazza di 27 anni che si è laureata in Comunicazione con 110 e lode e che non riesce a trovare occupazione.

Il caso Gilardi sarà seguito dalla iena Veronica Ruggeri. E' un novantenne che secondo gli amici è rinchiuso in una Rsa contro la sua volontà. Dopo il sindaco del Comune, interviene anche la stessa Rsa, preoccupata dai possibili danni di immagine. Spazio inoltre alle doppie cremazioni in tempi di Covid con un servizio considerato sconvolgente. Inoltre si parlerà dei recenti esami del Dna che hanno appurato che Vito Lo Iacono è l'unica vittima della Nuova Iside. I numerosi indizi sull'incidente e le trame che avrebbero bisogni di spiegazioni.

E poi l'influencer 1727wrldstar, detto Fratellì, diventato sempre più noto. Non solo per il suo famoso video dell'incidente e per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive, ma anche perché qualche giorno fa la compagna ne aveva denunciato la scomparsa, ma pare che lui sia improvvisamente riapparso e non mancheranno le sorprese.

