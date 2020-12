Stasera in tv 15 dicembre, su Rete 4 il film L'amore non va in vacanza. La trama

15 dicembre 2020 a

L'amore non va in vacanza è il titolo del film proposto stasera in tv, 15 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. E' una commedia romantica, realizzata nel 2006, produzione americana. Regia a cura di Nancy Meyers, mentre del cast fanno parte Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Lydia Blanco, John Krasinski. Due ragazze, una americana e l'altra inglese, si scambiano gli appartamenti per le vacanze, in cerca di pace e solitudine, per riprendersi dalle ultime delusioni sentimentali. Ma l'amore non va in vacanza e quindi le cercherà anche se sono lontane dalle loro case.

