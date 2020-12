Stasera in tv martedì 15 dicembre 2020, Natale fuori città su Tv8: trama e cast

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 15 dicembre 2020, va in onda su TV8, alle ore 21.30: Natale fuori città.

Si tratta di un film di Megan Follows del 2018, con Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander. Prodotto in Usa, ha una durata: 90 minuti. Trama: Dopo che una tragica alluvione manda all’aria i preparativi di Natale di una piccola città nel Vermont, Claire – esperta di capitali di rischio appena arrivata da New York – decide di prendere nelle sue mani le sorti di una libreria locale. Intenzionata a rivitalizzare l’attività, si scontrerà presto con Andrew, il proprietario, che rifiuta ogni sua proposta di miglioramento. Finiranno però con l’innamorarsi.

