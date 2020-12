Stasera in tv 15 dicembre, su Rai 5 il film Moonlight tre storie di una vita. La trama

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, su Rai 5, è in programma il film Moonlight tre storie di una vita, inizio alle ore 21.15. Genere drammatico, realizzato nel 2016, produzione americana. Alla regia troviamo Barry Jenkins, mentre del cast fanno parte Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monae, Ashton Sanders. E' una pellicola molto particolare, ambientata in una Miami violenta. La cruda e commovente storia di Chiron, un omosessuale afroamericano, che nel film viene interpretato da tre diversi attori per il suo periodo dell'infanzia, quello dell'adolescenza e infine gli anni da adulto. Pellicola capace di narrare una vita condizionata da soprusi e atti di ribellione. Tre Oscar e Golden Globe nel 2017.

