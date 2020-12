Stasera in tv 15 dicembre, su La7 torna diMartedì. Anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

15 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 15 dicembre, come ogni settimana su La7, appuntamento con diMartedì, il programma di approfondimento e dibattito condotto da Giovanni Floris. Al centro del confronto televisivo, che ancora una volta avverrà davanti a numerosi e autorevoli ospiti, la situazione Covid in Italia e quelle che dovrebbero essere le restrizioni per il periodo natalizio. Ma si parlerà anche di vaccino e della situazione politica e dei problemi che deve affrontare il premier Giuseppe Conte, davanti alla posizione dei partiti che sostengono il governo. Naturalmente non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Questi gli ospiti attesi in studio o che saranno collegati (in aggiornamento).

