L'Eredità, Massimo Cannoletta e il post con amore per gatti e cani prima della rivincita del 15 dicembre 2020: "Apprezza chi ce l'ha"

Il pluricampione su Twitter e un'opera d'arte che svela tutto il suo amore per gli animali

15 dicembre 2020

Massimo Cannoletta tornerò questa sera, martedì 15 dicembre 2020, all'Eredità su Rai1 per riprendersi il titolo di campione e affrontare un'altra Ghigliottina, magari vincente. Il pluricampione leccese ha vinto, complessivamente, 250 mila euro nel programma condotto da Flavio Insinna ed è un personaggio. Ieri si è fermato al Triello e a vincere è stato Marco, ma oggi Cannoletta ritenterà, sarà ancora in trasmissione.

A sfidarlo ci saranno Giovanni, Dino, Alessandra, Vittorio, Marco e Alberto. Massimo, divulgatore culturale, ha postato alla vigilia della sfida un'opera d'arte su Twitter con un post che è un manifesto del proprio amore nei confronti degli animali (ha detto di recente che a mancargli è la sua gatta).

"Solo chi vive con un gatto o un cane può apprezzare a fondo la grazia di Cupboard Love, "Amore alla credenza" (1881) del pittore vittoriano Briton Rivière.

L'entusiamo dei due cani quando la padrona si avvicina al mobile dove tiene il loro cibo è un'euforia che conosciamo bene", posta Cannoletta e giù valanga di commenti e di auguri.

