Stasera in tv martedì 15 dicembre 2020, Revenant - Redivivo il film da Oscar con DiCaprio su Nove: la trama

Va in onda stasera, martedì 15 dicembre 2020 su Nove alle ore 21.25 Revenant – Redivivo, film che ha conquistato tre premi Oscar, compreso quello a Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista.

Film di Alejandro González Iñárritu del 2015, oltre a Leonardo DiCaprio, ci sono Tom Hardy, Will Poulter. Prodotto in Usa è della durata di 151 minuti. Trama: Agli inizi del XIX secolo, Hugh Glass, un cacciatore di pellicce, viene attaccato da un orso durante una battuta di caccia. I suoi compagni lo abbandonano al suo destino, convinti che non possa sopravvivere. Salvatosi dall’incidente, Hugh elaborerà un piano di vendetta nei confronti di coloro che lo hanno tradito.

