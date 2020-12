Beautiful, due giorni di stop per Natale. Le anticipazioni della settimana delle feste

15 dicembre 2020 a

Cosa accadrà nel corso di Beautiful nella settimana di Natale? Intanto va ricordato che il giorno della Vigilia e il 25 dicembre la telenovela di Canale 5 non andrà in onda. Breve vacanza. Nelle altre puntate questo è il sunto di quello che vedremo. Flo finisce per rivelare alle Logan di essere la donatrice del rene per Katie e ciò innescherà una reazione di stupore invece che di gratitudine. Continua il duello tra Brooke e Shauna su Ridge, mentre Sally e Wytt si confrontano su Flo che dopo la donazione è in convalescenza e riceve proprio la visita di Wytt. Lui ora conosce tutta la verità. Ridge cerca di convincere la moglie a riconoscere il bel gesto di Flo, mentre Shauna gli rivela di averlo baciato: Thomas ascolta. Wytt è colpito dalla scelta di Flo di donare il rene. Lei gli svela che continuerà ad amarlo anche se è fidanzato con Sally.

