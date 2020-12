Beautiful, le anticipazioni della puntata di oggi martedì 15 dicembre. La trama

15 dicembre 2020 a

a

a

Volano persino gli schiaffi nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 15 dicembre. Diamo uno sguardo alle anticipazioni dell'episodio che come al solito inizierà alle ore 13.40 su Canale 5. Le condizioni di salute di Katie sono sempre più gravi. Donna e Hope non sono compatibili per la donazione del rene. L'unica soluzione sembra essere rimasta Brooke che si sottopone al test, grazie agli spoiler sappiamo che poi a donare l'organo sarà Flo. Ma l'attenzione è focalizzata sulla situazione tra Brooke e Ridge, che si sono lasciati dopo che la donna grazie a Thomas ha saputo della notte tra lui e Shauna. E sono proprio Brooke e Shauna ad affrontarsi faccia a faccia. Logan le rinfaccia di essersi approfittata del fatto che Ridge era ubriaco. Fulton continua a mantenere la sua posizione: gli sarebbe rimasta vicina in un momento di difficoltà. I toni si alzano, le parole diventano pesanti, Shauna chiede a Brooke di andarsene e vola uno schiaffone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.