Ascolti tv lunedì 14 dicembre 2020, Ben is Back film con Julia Roberts su Rai1 batte il Grande Fratello Vip su Canale 5

Ascolti tv di lunedì 14 dicembre 2020: il film Ben is Back, su Rai1 batte il Grande Fratello Vip su Canale 5. La pellicola con Julia Roberts si aggiudica la gara dei telespettatori con 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Il Grande Fratello Vip ha iottenuto 3.356.000 spettatori superando il film con la Roberts in termini di share (20%) per la più lunga durata. Report su Rai3, ha fatto 2.423.000 spettatori pari a uno share del 9,7%. Su Italia 1 il film Braven – Il coraggioso con Jason Momoa ha raccolto 1.711.000 spettatori (6,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha conquistato 1.074.000 spettatori (5,6% di share), mentre su Rai2 Guarda… Stupisci – Special Selection ne ha raccolti 1.006.000 (4,3% di share). Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama ha registrato 600.000 spettatori (2,4%).

