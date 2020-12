Il Collegio 5, stasera in tv martedì 15 dicembre 2020 su Rai2 ultima puntata: esami, ragazzi si ribellano. Strategia per copiare, anticipazioni

15 dicembre 2020 a

"Il Collegio" è all'ultima puntata, quella di stasera, martedì 15 dicembre, alle 21.20, su Rai2. Sapremo come andrà a finire il fortunato docu-reality con questo ottavo episodio che racconta l'ultima settimana in Collegio che sarà necessariamente dedicata agli esami per ottenere il diploma.

Possiamo dare qualche anticipazione: al leggere il programma d’esami i ragazzi si ribellano per la mole di studio che devono affrontare. Iniziano le prove scritte e per alcuni la parola d’ordine è fino alla fine sempre la stessa: copiare.



Al temuto esame per alcuni sarà un successo, per altri l’emozione sarà forte, per altri ancora, la scarsa preparazione si farà sentire forte e chiara.

Il 1992 sta per finire e una festa sarà l’occasione, per ragazzi e corpo docente, per celebrare questa grande avventura. Al risveglio poi, tra successi e sconfitte, lacrime e nostalgia, il cancello del Collegio Regina Margherita, si chiuderà per l’ultima volta. Non mancheranno momenti di svago e di divertimento.

