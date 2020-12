Grande Fratello vip 5, nomination 14 dicembre 2020: Malgioglio, Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta. I commenti social

Nella prossima puntata entreranno quattro concorrenti. I fan su Instagram preparano il televoto

Grande Fratello vip 5, i nominati della puntata di lunedì 14 dicembre 2020. Sono quattro: Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta che è stata la meno votata del precedente televoto e Cristiano Malgioglio.

Alle nomination del reality di Canale 5, non hanno partecipato Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini entrati venerdì scorso nella casa. Sotto quindi con il televoto. Il meno votato sarà colui che dovrà abbandonare per sempre il reality . Solo uno dei due appuntamenti settimanali del Gf Vip 5 è a eliminazione. Nella prossima puntata ci sarà anche l'entrata di altri quattro concorrenti, come ha annunciato durante la serata Alfonso Signorini.

Intanto sulla pagina Instagram dei sondaggi del programma si scatenano i commenti social.

