Matrimonio a prima vista Usa 5, cosa fanno oggi le tre coppie dopo la fine del programma: c'è chi sta ancora insieme (spoiler)

Matrimonio a prima vista Usa 5, viene proposto da Real Time (canale 31 del digitale terrestre) con altre quattro puntate che vengono trasmesse martedì 15 dicembre 2020 in prima serata. Una stagione che ha conquistato il pubblico stelle e strisce.

Il docureality Married at first sight, che in Italia ha appena concluso l'edizione 2020, prevede che le coppie di sconosciuti che si conoscono solo all'altare, convivano per sei settimane, poi decidono se andare avanti o divorziare. Dopo sei mesi le coppie vengono osservate dagli esperti che le hanno "formate" secondo criteri di affinità e possiamo rivelare ciò che è successo per questa quinta stagione Usa.

Anticipiamo qui che cosa è successo alle tre coppie (spoiler)

Ashley e Antony D’Amico sono stati la coppia senza dubbio più popolare per gli spettatori americani. Affiatati fin dall'inizio hanno deciso di stare insieme dopo le sei settimane e nello show di reunion, a sei mesi dal programma, i due hanno detto di stare ancora insieme.

Cody e Danielle non sono riusciti a fare sesso durante le sei settimane di esperimento sociale ma hanno deciso di rimanere insieme.

Un matrimonio durato fino alla reunion: dopo alcune settimane hanno annunciato su Twitter la separazione.

Sheila e Nate, qui la passione travolgente è finita e anche gli scontri. .La coppia aveva deciso di rimanere sposata ma dopo sei mesi si è lasciata. Sheila ha accusato Nate di parlare con altre donne mentre erano sposati.

