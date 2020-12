Matrimonio a prima vista Usa 5, anticipazioni martedì 15 dicembre 2020 su Real Time: problemi di sesso per Sheila e Danielle (spoiler)

Maratona di quattro ore a partire dalle 21.20: le coppie raccontano l'intimità fisica e non tutto va per il verso giusto

Stasera, martedì 15 dicembre 2020, su Real Time (canale 31) va in onda una maratona di quattro ore con quattro episodi consecutivi di Matrimonio a prima vista Usa 5.

La stagione in questione si è conclusa da tempo e possiamo anticipare quello che succederà stasera in tv in Married at First Sight, titolo originale del programma cult ( in Italia si è appena conclusa la serie 2020 e a gennaio partirà quella nuova).

Le coppie sono Danielle DeGroot e Cody Knapek, Nate Duhon e Sheila Downs, e quella composta da Ashley Petta e Anthony D’Amico.

Stasera vedremo gli episodi dal numero cinque all'otto con inizio alle ore 21.20. L'ultimo inizierà 5 minuti dopo la mezzanotte ed è quello relativo all'intimità fisica. Le coppie si confidano con Rachel DeAlto, esperta di relazioni e ci sono sorpresa. Nate e Sheila, coppia di afroamericani travolta dalla passione, ha un problema: la ragazza rivela di non raggiungere l'orgasmo. Quanto a Danielle e Cody che appaiono affiatati, beh dicono all'esperta del programma di non "aver consumato". Ashley e Anthony, coppia che appare robusta, non rivela problemi "di fiducia", come sottolineano gli esperti.

Prima dell'episodio del sesso vedremo l'ultima parte della luna di miele e la parte del trasloco con successiva cena con i familiari dove Nate discuterà con il padre di Sheila. Gli episodi in questione sono già disponibili per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus.

