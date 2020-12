Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria foto intime e retroscena su Instagram con l'ex marito Andrea Ghiselli: "E' l'ultimo post"

La ragazza milanese dopo la separazione ha un nuovo fidanzato, l'umbro Marco Rompietti. I fan: "Pensa a lui"

Nicole Soria e le foto con l'ex marito Andrea Ghiselli nell'edizione 2020 di Matrimonio a prima Vista Italia: eccole su Instagram in un post che la ragazza milanese ha promesso ai follower come l'ultimo.

In effetti Nicole appare in atteggiamenti teneri con il ristoratore pesarese dal quale si è poi separata (a lui non piaceva l'aspetto fisico di lei). Foto che vengono pubblicate proprio adesso che ha un nuovo amore, fidanzatissima con Marco Rompietti, umbro di Terni. Nicole scrive che "sono stati 10 mesi ricchi di emozioni: ho sperimentato gioia, tristezza, delusione, stupore, rabbia, paura, felicità, dolore e chissà quali altre sensazioni, alle quali non sono riuscita a dare un nome.

La prima é stata il 13 febbraio, quando mi è stato detto “Ti sposerai tra 15 giorni con una persona che non conosci”: l’emozione è stata così grande che ho dovuto urlare per scaricare la tensione.

Quando è stata dichiarata pandemia ho pensato che non mi sarei più sposata, parliamoci chiaro: quante possibilità c’erano di rientrare tra i 6 sposi scelti tra 6.000 persone? E quante possibilità, poi, che il tutto fosse fermato da una pandemia?

È andata che mi sbagliavo, mi sono sposata veramente, alla fine! Ps. Come promesso, questo è l’ultimo post sul matrimonio".

E via una carrellata di foto con Andrea e giù commenti del fan che la invitano a dimenticare Ghiselli e pensare a Marco: "se non fosse andata cosi non avresti mai incontrato Marco! Insieme siete perfetti", e ancora in un altro "Se fossi al posto di Marco mi darebbe fastidio."

