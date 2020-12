Grande Fratello Vip 5, faccia a faccia tra Malgioglio e Gregoraci: lui si arrabbia e finisce con le urla | Video

14 dicembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip va in scena un confronto senza peli sulla lingua. E' quello tra Cristiano Malgioglio ed Elisabetta Gregoraci. Lei aveva un conto in sospeso con l'artista per una sua battuta che ha considerato troppo pesante. Lui invece sostiene che era soltanto una semplice ironia, un modo di scherzare.

Alfonso Signorini organizza il loro incontro, i due cercano di chiarirsi, ma finisce che si sfidano con la voce. Lei lo investe di parole su parole e alla fine lui perde la pazienza e urla: "Mi devi lasciare parlare, lasciami parlare". Entrambi, comunque, sottolineano di essere stati male per quella battuta.

