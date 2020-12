Oroscopo del Corriere di martedì 15 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni

14 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 15 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per la giornata.

CANCRO

La vostra simpatia non lascerà indifferente nessuno oggi. Occhio solo a non provocare chi non dovreste. Qualcuno potrebbe spazientirsi.

SCORPIONE

I dettagli fanno la differenza, soprattutto nelle persone: a voi non sfugge nulla e avete colto subito l’interesse speciale di una persona amica per voi.

PESCI

Siete stanchi e svogliati, ma questo atteggiamento non è proprio da voi: cercate di ritrovare il giusto sprint per affrontare le sfide. .

