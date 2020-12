Oroscopo del Corriere di martedì 15 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni

14 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di martedì 15 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Sul lavoro il vostro impegno non viene sempre premiato come merita. Tranquilli, però, qualche piccola soddisfazione è in arrivo.

BILANCIA

Sentite di aver sbagliato tutto e aver perso un’importante occasione per essere felici: cercate di fare ordine nella vostra mente.

ACQUARIO

Non dimenticate mai che chi fa da sè fa per tre, sia nel lavoro che a casa: se siete stanchi di discutere prendete in mano la situazione.

