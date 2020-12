Stasera in tv 14 dicembre, su Cielo il film Adorabile nemica. La trama

14 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 dicembre, sulle frequenze dell'emittente Cielo, dalle ore 21.15 va in onda il film dal titolo Adorabile nemica. E' una commedia drammatica del 2017, produzione americana, regia a cura di Mark Pellington. Nel cast Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Harrier arriva da una vita di successo e si prepara a trascorrere i suoi ultimi anni. Assegna ad una scrittrice, Anne Sherman, l'incarico di scrivere in anticipo il suo necrologio. Ma la prima stesura non risponde affatto alle sue aspettative. E' a quel punto che arriva l'idea di scrivere la storia di tutta la vita della donna.

