Report, l'inchiesta sui maxi stipendi dei dirigenti Cisl. Battaglia a colpi di tweet

Report - stasera in tv su Rai3 a partire dalle ore 21,20 - nella puntata di oggi 14 dicembre manderà in onda un'inchiesta sugli stipendi dei dirigenti Cisl. "Si può realizzare un'inchiesta sul sindacato senza essere accusati di attaccare le libertà sindacali? Report vi mostrerà documenti che potrebbero riabilitare la memoria di Scandola, che aveva denunciato i maxi stipendi dei dirigenti Cisl nel 2015" scrive con un tweet la trasmissione.

E ancora: "In 25 anni di storia, mai abbiamo riscontrato tanta ostilità: li abbiamo invitati più volte. E cosa sorprendente, per un’associazione libera, abbiamo scoperto che hanno preparato una campagna social di 21 tweet con frasi prestampate Report in onda questa sera" è l'accusa.

