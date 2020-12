Stasera in tv 14 dicembre, su Nove il film Svalvolati on the road con John Travolta. La trama

14 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 14 dicembre, sull'emittente Nove è in programma il film dal titolo Svalvolati on the road, inizio alle ore 21.40. E' una commedia americana del 2007, produzione statunitense, la regia è a cura di Walt Becker. Ricco e importante il cast: John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, Marisa Tomei, William H. Macy, Ray Liotta, Peter Fonda, Kevin Durand, Stephen Tobolowsky, M.C. Gainey, Jill Hennessy, Dominic Janes, Tichina Arnold, Jason Sklar, Randy Sklar, Ty Pennington, Patrick O'Neal, John C. McGinley, Kyle Gass. La trama. Quattro amici in crisi, arrivati alla mezza età, partono per un viaggio in moto. Per andare alla ricerca della spensieratezza e della libertà. Sarà un viaggio che regalerà molte sorprese.

