Stasera in tv 14 dicembre, su Tv8 il film Lo Hobbit la battaglia delle cinque armate. La trama

14 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 dicembre, su Tv8 è in programma il film dal titolo Lo Hobbit la battaglia delle cinque armate. Pellicola della saga di genere fantastico, realizzata nel 2014, produzione americana e neozelandese. La regia è a cura di Peter Jackson. Ricchissimo il cast: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Scott, Graham McTavish, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Luke Evans, Hugo Weaving, Lee Pace, Christopher Lee, Billy Connolly, Ryan Gage. Dopo aver battuto il drago Smaug, Thorin Scudodiquercia è sempre più avido e non rispettando alcune promesse fatte durante il cammino, scatena l'ira dei suoi creditori e apre la strada ad una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.