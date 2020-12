Stasera in tv, 14 dicembre, su Rai5 torna L'altro 900: primo piano su Parma, Milano e Comiso

14 dicembre 2020 a

Riprende con "Itaca: luoghi degli scrittori e della scrittura" - in onda lunedì 14 dicembre alle ore 21,25 su Rai5 - la nuova stagione de "L'altro 900", il programma di letteratura di Rai Cultura che propone quattro appuntamenti inediti, accompagnati da altrettanti film d’autore, per riflettere su grandi temi del nostro Novecento.

Oggi si parte dalla Parma del poeta Attilio Bertolucci e del narratore Alberto Bevilacqua. E ancora, la Comiso, culla e prigione, di Gesualdo Bufalino, in una Sicilia che è luce e lutto; la Milano di Giovanni Testori, profondamente amata fino all’estremo saluto. Questi e altri gli spunti di un racconto che intende sottolineare come quel paese “che uno deve darsi, se non altro per potervi tornare”, come ha detto Cesare Pavese, possa incidere su un destino letterario. Ad accompagnare la puntata, dopo il documentario, Rai5 trasmetterà uno speciale di “Save the date”, in onda alle 22.10, dedicato a Bernardo Bertolucci e a seguire, il suo film “Novecento” interpretato, tra gli altri, da Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster.

