Stasera in tv 14 dicembre, sul canale Iris è in programma il film North Country storia di Josey. La trama

Stasera in tv, 14 dicembre, sul canale Iris è in programma il film dal titolo North Country storia di Josey. Drammatico, realizzato nel 2005, produzione americana. La regia è di Niki Caro, mentre del cast fanno parte Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek, Elle Peterson, Thomas Curtis, Richard Jenkins. La trama. Josey vede il proprio matrimonio affondare e per sopravvive deve tornare insieme ai suoi due figli nella città dove è nata, nel nord del Minnesota. Trova lavoro nelle miniere di ferro ma i colleghi non vogliono le donne perché non le ritengono in grado di eseguire mansioni maschili e quindi le importunano e le mortificano. Josey decide di non accettare questi comportamenti e si ribella, portando allo scoperto gli abusi. Ma la comunità invece di sostenerla le si rivolta contro.



