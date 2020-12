Stasera in tv 14 dicembre, su La7 Speciale Otto e Mezzo dedicato all'intervista a Barack Obama

14 dicembre 2020 a

a

a

Speciale Otto e Mezzo stasera in tv, 14 dicembre, sulle frequenze de La7. L'occasione è l'uscita del nuovo libro che è stato scritto da Barack Obama. E' prevista una intervista esclusiva, che viene trasmessa dalla Cbs, al 44esimo presidente degli Stati Uniti. Si tratta della prima che rilascia dopo le recenti elezioni americane che si sono trascinate per mesi e mesi tra infinite polemiche e ricorsi alla giustizia. Ormai la sorte di Doland Trump è segnata, così come quella di Joe Biden. Facile immaginare che Obama tratterà questi temi oltre a quello della pandemia Covid che sta colpendo in maniera drammatica gli Usa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.