Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio Guerci: "Abbiamo fatto l'amore". I retroscena

14 dicembre 2020 a

a

a

Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno rivelato di aver fatto l'amore. I due - protagonisti di Uomini e Donne - si stanno conoscendo grazie alla trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi e si frequentano anche fuori lo studio.

Gemma a Uomini e Donne sorprende tutti: sfila, balla e poi si fa il gavettone I Video

Maurizio, il corteggiatore, è nato in Toscana, ma vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 in meno della dama torinese, che è ormai l’indiscussa protagonista (da anni) del trono over della trasmissione di Maria De Filippi. L’uomo, sposato fino al 2009, dopo il divorzio ha vissuto un’altra lunga relazione durata 10 anni che si sarebbe conclusa a inizio 2020. E ora frequenta Gemma: i due sembrano fare sul serio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.