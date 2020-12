Stasera in tv 14 dicembre, su Italia 1 c'è il film Braven il coraggioso. La trama

14 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 14 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Braven il coraggioso, inizio alle ore 21.20. Si tratta di un thriller di azione, realizzato nel 2018, produzione canadese. La regia è di Lin Oeding, mentre del cast fanno parte Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Sasha Rossof. Braven è un taglialegna e insieme alla famiglia raggiunge l'isolata baita di montagna di suo padre. Ma qui alcuni trafficanti hanno nascosto una grande quantità di droga. L'uomo è costretto a lottare per difendere se stesso ma anche la propria famiglia.

