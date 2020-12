Stasera in tv 14 dicembre, su Canale 5 il Grande Fratello promette scintille. Le anticipazioni

14 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 dicembre, la puntata del Grande Fratello Vip si annuncia particolarmente intensa. La produzione ha preparato più di un colpo di scena per gli ospiti della casa più famosa e discussa di tutta Italia. Ma pare che sia pronto a scatenarsi soprattutto Cristiano Malgiolo, già definito come il ciclone dell'edizione 2020, discusso e controverso. Scintille sono previste tra diversi concorrenti e come al solito il presentatore Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti, Pupo e Antonella Elia, non si tireranno indietro. Possibili sorprese per diversi ospiti. Insomma è una puntata da non perdere per gli appassionati del programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.