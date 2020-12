Stasera in tv, 14 dicembre, il film Ben is Back in onda su Rai1: la trama

14 dicembre 2020 a

Stasera in tv - oggi lunedì 14 dicembre 2020 - su Rai1 va in onda il film "Ben is Back" (ore 21,25). Pellicola americana del 2018, genere drammatico, regia di Peter Hedges, nel cast ci sono Julia Roberts, Lucas Hedges e Courtney B. Vance.

La trama: è la vigilia di Natale e Holly Burns è felice di ritrovare a casa il figlio maggiore Ben, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza ospitato in una comunità. Ben è tornato a sorpresa, per trascorrere le feste in famiglia e la sua presenza inquieta la sorella Ivy e Neal, il nuovo marito di Holly. Nonostante le apparenze, anche Holly è preoccupata per la fragilità di Ben e si impegna a non perderlo mai di vista per il tempo in cui resterà con loro. La precaria armonia famigliare è turbata dal rapimento del cane, la mascotte di casa. Ben capisce che il gesto è legato agli ambienti malfamati che ha frequentato e, insieme a Holly, si lancia in una rischiosa ricerca dell'animale.

