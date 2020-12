Non è l'Arena, sesso e droga: ecco chi è Giulia Napolitano, la modella che ha svelato le feste hot con preti e politici

14 dicembre 2020 a

Chi è Giulia Napolitano? Chi è la ragazza che a Non è l'Arena, nella puntata di domenica 13 dicembre del programma condotto da Massimo Giletti su La7, parlando del caso Genovese ha svelato l'esistenza delle feste a base di sesso estremo e cocaina a cui parteciperebbero anche politici, preti e vescovi oltre a uomini dello spettacolo? Fotomodella di 21 anni, è nata a Caltagirone il 28 agosto 1999. E' nota per essere stata fidanzata con Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello 16, che lei accusò di averla tradita.

La modella: "Politici e preti a feste di sesso e cocaina. Per il lato B ho rifiutato migliaia di euro. Genovese? C'è chi andava solo per la droga"

Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive e ha fatto parte del cast del film Il Grande Spirito. Profilo Instagram seguito da oltre 80mila follower con foto bollenti in cui è quasi sempre semi nuda. Come modella ha iniziato a posare quando aveva 17 anni, poi è stata protagonista di un calendario particolarmente sexy. E' apparsa nella trasmissione televisiva Ciao Darwin. Da tempo si è trasferita a Roma per lavoro, ma si sposta spesso anche a Milano. In passato virale un suo video in cui difendeva Matteo Salvini dagli attacchi di Naike Rivelli. E' molto tifosa della Juve.

