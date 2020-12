Caso Genovese, un'altra ragazza lo accusa di violenza sessuale. La telefonata a Non è l'Arena | Video

14 dicembre 2020 a

a

a

Un'altra denuncia per violenza sessuale contro Alberto Genovese? Sì stando al servizio andato in onda durante la puntata di Non è l'Arena di domenica 13 dicembre. E' stato Massimo Giletti, conduttore della trasmissione di La7, a svelare che starebbe per essere depositata una querela per un altro presunto caso, che andrebbe a sommarsi a quello di Milano, per il quale l'imprenditore è stato arrestato, e a quello di Ibiza per cui è indagato. Durante la trasmissione Giletti ha mandato in onda la registrazione di una breve telefonata in cui ha parlato sia con la ragazza che con il suo avvocato che hanno confermato: "Stiamo scrivendo la querela". Clicca qui per ascoltare la telefonata di Massimo Giletti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.