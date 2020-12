Stasera in tv 14 dicembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica. Anticipazioni e ospiti di Nicola Porro

14 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 dicembre, si annuncia molto intensa la puntata di Quarta Repubblica, in programma dalle ore 21.25 su Rete 4. La complessa situazione politica in Italia con la possibile crisi di governo, i problemi legati alle festività in arrivo, il vaccino, questi gli argomenti principali del dibattito. Ma si parlerà anche del cashback, dei problemi dei proprietari di immobili e di quelli delle località che vivono praticamente soltanto di turismo. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti di Nicola Porro. L’ex direttore esecutivo dell’Ema, Guido Rasi; Pierluigi Struzzo della clinica Italian Doctors di Londra; l'ad e presidente di Irbm di Pomezia, Piero Di Lorenzo (che collabora con AstraZeneca per il vaccino); i deputati Alessandro Cattaneo (Forza Italia) ed Erasmo Palazzotto (Leu); il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè della Sda Bocconi School of Management; l’ad di Ferretti Group, Alberto Galassi; il filosofo Stefano Zecchi; i giornalisti Bruno Vespa, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci e suor Anna Monia Alfieri, vincitrice dell’Ambrogino d’oro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.