Beautiful, anticipazioni della settimana dal 14 al 20 dicembre. Ecco cosa accade, non mancano i colpi di scena

Beautiful puntuale anche nella settimana che accompagna al Natale. Vediamo le anticipazioni per la telenovela di Canale 5 per le puntate da lunedì 14 a domenica 20 dicembre. Peggiorano le condizioni di Katie e i medici comunicano che senza un donatore di rene per lei non ci sarà più niente da fare, ma la svolta potrebbe arrivare grazie a Flo. Intanto va bene la storia d'amore tra Wyatt e Sally che terranno Douglas mentre Hope e Liam saranno in ospedale per Katie. I rapporti tra Brooke e Ridge sono sempre più pesanti, soprattutto dopo la scoperta della notte che lui ha trascorso con Shauna. Brooke non crede alla buona fede e i dissapori riguardano anche la gestione di Douglas. Thomas continua ad essere pronto a fare di tutto per cercare di arrivare a Hope e matura una strana idea dopo aver ascoltato una conversazione tra il padre e Shauna. Quest'ultima chiede a Flo di sottoporsi alle analisi per verificare la compatibilità genetica con Katie per la donazione di un rene. Flo accetta e si sottopone all'operazione di trapianto senza però voler far sapere che è lei che sta salvando Katie. Shauna non mantiene la promessa e svela a Katie che è stata Flo a donarle il rene. Thomas vuole allearsi a Shauna, chiaro l'obiettivo: combattere contro Brooke.

