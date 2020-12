Ascolti tv 13 dicembre: trionfa il film Brave Ragazze. Rai batte Mediaset in prima serata

14 dicembre 2020 a

Il film Brave Ragazze, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata, con 3.554.000 spettatori e il 15.4% di share.

Al secondo posto, il duello tra Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.544.000 spettatori e il 9.9% e Live - Non è la D’Urso su Canale 5 con 2.234.000 spettatori e il 13.8% di share (è durato molto più a lungo). Da segnalare tra gli altri ascolti di prime time Non è L’Arena Prima Pagina e Non è L’Arena su La7 (1.541.000 spettatori, share 5.9%, e 989.000 spettatori, share 6.8%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.

