Beautiful, anticipazioni americane: Eric caccia Quinn via di casa

Non mancano i colpi di scena a Beautiful - storica soap opera in onda ogni giorno su Canale5 - secondo le anticipazioni americane. Quinn - che nel frattempo si è data da fare per sabotare il matrimonio tra Ridge e Brooke - viene messa alla berlina da parte di Eric. Scoperte le sue manipolazioni ai danni della coppia va su tutte le furie: "Pensavo fossi cambiata e invece sei solo una pazza!".

Beautiful, altri colpi di scena: Ridge si trasferisce da Steffy

Quinn avrebbe spinto Shauna a sposare Ridge (ubriaco) a Las Vegas, promesse poi confermate a Los Angeles. Eric, che aveva lasciato la casa di famiglia per la cerimonia, scopre tutto e diventa una belva mandando via dalla propria villa (e dalla propria vita) Quinn.

