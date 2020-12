Emilio Fede positivo, ricoverato nel residence Covid di Napoli

14 dicembre 2020 a

Il giornalista Emilio Fede è stato accolto a causa del Covid nel residence di Ponticelli, a Napoli. La struttura della Asl partenopea accoglie i pazienti positivi al virus che sono asintomatici oppure accusano lievi sintomi. L'ex direttore del Tg4, stava alloggiando all'hotel Santa Lucia di Napoli in regime di arresti domiciliari. E' risultato positivo al tampone nella serata di domenica e è stato necessario il suo isolamento. La struttura alberghiera dove risiede non ha registrato prenotazioni per il periodo natalizio e quindi Fede proseguirà il suo isolamento al Covid residence vicino all'ospedale del Mare. Le sue condizioni sono considerate buone, non sembra avere sintomi. Emilio Fede è del 1931.

