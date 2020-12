Uomini e Donne, tutte le anticipazioni del 14 dicembre: Gianluca lascia il trono

14 dicembre 2020 a

Puntata ricca di sorprese quella di Uomini e Donne, oggi lunedì 14 dicembre su Canale5 dalle ore 14,45. Nella storica trasmissione condotta da Maria De Filippi, non mancheranno i colpi di scena in questa ultima settimana del 2020.

Uomini e Donne, Gemma e Maurizio raccontano di aver avuto un rapporto

Protagonista Gemma Galgani: la piemontese prima sfilerà a ritmo di musica e poi racconterà alcuni particolari intimi con Maurizio. I due dovrebbero aver avuto un rapporto e lo svelaranno davanti alle telecamere. Poi Gianluca De Matteis che decide di lasciare la trasmissione in quanto non si sente adatto al contesto. Il giovane tronista ammette di non essere riuscito a legarsi a nessuna ragazza e la padrona di casa prova a consolarlo dicendo che probabilmente non è pronto. Infine si passa a Sophie e alla sua uscita con Matteo: ma una domanda di Maria De Filippi proprio a Matteo e la risposta data genererà polemiche.

