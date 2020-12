Uomini e Donne, Gemma e Maurizio raccontano di aver avuto un rapporto

14 dicembre 2020 a

Ultima settimana del 2020 per Uomini e Donne, la storica trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. L'ultima registrazione, in scena nel weekend, andrà infatti in onda a gennaio. La protagonista della puntata in onda oggi lunedì 14 dicembre sarà Gemma Galgani, del trono over.

Alla fine la piemontese sembra averla spuntata con Maurizio (e con buona pace di Tina Cipollari). Gemma e Maurizio, secondo le anticipazioni, sarebbero andati oltre nell'intimità arrivando a un rapporto completo che i due avrebbero avuto e che pare sarà rivelato nel corso della puntata quando si accenderanno le telecamere davanti alle altre dame e agli altri cavalieri. Gemma prima però sfilerà sulle note di Flashdance. Non mancheranno le reazioni.

