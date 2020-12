Stasera in tv, 14 dicembre, Report su Rai3: inchieste e anticipazioni

14 dicembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 14 dicembre 2020, un'altra puntata di Report. La trasmissione d'inchiesta di Rai3, condotta da Sigfrido Ranucci e in onda a partire dalle ore 21,20 manderà in visione quattro inchieste.

Cisl: "Il mio è stato un commissariamento politico". La prova? Una lettera dell'ex segretario della Fnp Cisl Gigi Bonfanti. Domani sera Report tornerà sul caso degli stipendi denunciato da Fausto Scandola.

Report su @RaiTre lunedì alle 21.20 pic.twitter.com/0yymgE5XJ0 — Report (@reportrai3) December 13, 2020

Il primo servizio - dal titolo ”Cisl, gli insindacabili”, di Claudia Di Pasquale - si occupa di come funziona uno dei principali sindacati italiani, quello della Cisl, durante la pandemia e la crisi. “Ma i vertici del sindacato non hanno voluto concedere un’intervista istituzionale al programma”, spiega Report con un comunicato. Le inchiesta torna sulla questione stipendi dei vertici con testimonianze e documenti inediti. Un altro servizio riguarda le app volute da Musumeci, presidente Regione Sicilia, per la stagione estiva e realizzate con un bando (ad affidamento diretto) da 800 mila euro. E ancora: in studio ci sarà l'ingegner Mario Palazzetti, già inventore del sistema frenante Abs, che ha avuto un'altra intuizione per frenare il virus. Poi si parlerà anche dell’impatto che le navi hanno sull’ambiente.

