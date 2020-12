Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 14 dicembre: proposta di matrimonio

14 dicembre 2020 a

Un'altra puntata ricca di sorprese quella de Il Paradiso delle Signore in onda oggi lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 15,55 su Rai1. Le anticipazioni raccontano che nella serata dedicata al presepe, Agnese chiede a Rocco e Salvatore di non fare tardi. Invece Roberta comunica alle Veneri che lascerà presto Milano, poi dice addio a Federico. Intanto Clelia deve trovare presto una sostituta per la Pellegrino. Marcello intanto deve patteggiare con Mantovano la sua libertà. Il ragazzo sembra riuscirci e chiede a Roberta di sposarlo.

