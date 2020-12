Beautiful, anticipazioni della puntata del 14 dicembre. Ridge si trasferisce da Steffy

14 dicembre 2020 a

a

a

Ennesima puntata - oggi lunedì 14 dicembre 2020 - ricca di colpi di scena a Beautiful, la soap opera americana che va in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40.

Video su questo argomento Quando Paolo Rossi Pablito e Ronn Moss Ridge cantavano e suonavano Un'avventura

Le anticipazioni raccontano che Brooke ha lasciato Ridge dopo aver scoperto che è stato a letto con Shauna. Così lo stilista ha cercato rifugio nella casa della figlia. Ridge si è trasferito da Steffy e ha invitato anche Thomas, l'altro figlio, per farli riappacificare. Thomas infatti è l'altro punto di scontro tra Brooke e Ridge. Ma prima di raggiungere la casa sulla scogliera, Thomas ha organizzato un altro piano. Il ragazzo ha proposto a Shauna un'alleanza ma la Fulton non ne è stata particolarmente entusiasta. L'odio del Forrester contro Brooke è terribile. Il giovane ha giurato di liberarsi della sua matrigna e per farlo farà di tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.