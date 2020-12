Live Non è la D'Urso, Francesco Oppini e Alba Parietti ballano insieme. E papà Franco "regge il moccolo" | Video

13 dicembre 2020 a

Riunione familiare a Live Non è la D'Urso su Canale5 nella puntata di domenica 13 dicembre. Francesco Oppini, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, è stato ospite di Barbara D'Urso insieme alla madre Alba Parietti e al padre Franco Oppini. O meglio, Alba è entrata in un secondo momento, tanto che quando la conduttrice ha annunciato il suo arrivo, ironicamente Franco Oppini si è lasciato scappare la frase: "Pure". All'ingresso tuttavia la Parietti si è presa la scena, dedicando una lettera d'amore a suo figlio Francesco, ricordando la canzone Portami a ballare di Luca Barbarossa, vincitrice al festival di Sanremo proprio nell'anno in cui a condurlo era proprio Alba.

Una canzone dedicata al rapporto madre-figlio. Sulle note di questo celebre successo, Alba Parietti e Francesco Oppini hanno ballato insieme commossi. E Franco Oppini ha scherzato ancora: "Devo sempre reggere il moccolo", ha affermato sorridendo. Una famiglia che si è dimostrata unita nonostante la separazione avvenuta da anni.

